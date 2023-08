Luingnestraat door nutswerken deels dicht voor verkeer

Dit is de reden waarom kraan op huis viel: arbeiders vergeten begrenzer in te stellen en zak zand van 1,5 ton blijkt veel meer te wegen

De oorzaak van de kraan die woensdagmorgen omver is gevallen op een woning in Bellegem, is bekend. De arbeiders wilden met de kraan een zak zand van 1.500 kilogram naar boven trekken. Alleen woog die door de regenval van de afgelopen weken veel meer. “Daarnaast was ook de begrenzer niet ingesteld”, zegt Tom Janssens van het Kortrijks parket. De kraan viel op de slaapkamer van twee tieners die er sliepen. Als bij wonder raakte niemand gewond.