Lucien (89) en Monique (84) vieren briljanten huwelijksjubileum

Kortrijk/Aalbeke Grote hinder door drie ongevallen in de mist op E17 in Kortrijk en omgeving: menselijke tol beperkt

De avondspits draait in de soep voor wie op de E17 in de richting van de Franse grens rijdt. Aanleiding zijn drie ongevallen in de mist. Bij minstens één daarvan zijn vrachtwagens betrokken.

29 november