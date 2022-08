Loua zorgt voor tweede vijfgeslacht

Kortrijk Kamal Kharmach, Ian Thomas, Anne De Baetzelier en Dorothee Dauwe peddelen in watertank op Leie in centrum van Kortrijk

Het VTM-programma ‘Waarheid, Durven of Doen’ serveert deze week een nieuwe lading bekende Vlamingen, met de Orangerie in de tuin van Broelkaai 6 aan de verlaagde Leieboorden als decor. Op maandag 22 augustus trekken komiek Kamal Kharmach, presentatrice Anne De Baetzelier, Qmusic-dj Dorothee Dauwe en muzikant Ian Thomas ook het centrum in. Zo ontdekken ze hoe je kunt peddelen in een watertank op de Leie.

21 augustus