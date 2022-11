Lotte (34) sleutelt aan eerste open huis voor mensen met eetstoornis in West-Vlaanderen: “Maandenlange wachtlijsten en opnamestop op veel plaatsen”

“De wachtlijst loopt bij mij alleen al tot drie maanden op en op veel plaatsen is er zelfs een opnamestop. Ik vang nu geregeld mensen op in mijn praktijk als ze het moeilijk hebben en nergens naartoe kunnen. Gewoon om tot zichzelf te komen en even te praten op een plek waar ze zichzelf mogen zijn en steun vinden bij elkaar. Daarom is een open huis zo belangrijk. Het wordt een plek waar mensen met een eetstoornis een luisterend oor vinden, ze samen dingen kunnen doen en ze even kunnen ontsnappen aan hun omgeving. Er zal een familiale en gemoedelijke sfeer hangen”, vertelt Lotte De Clercq.

De diëtiste en experte eetstoornissen heeft praktijken in Gent en Kortrijk. Ze startte vorig jaar met ESpoir, een platform waar mensen met een eetstoornis hulp vinden. “Want de traditionele hulpverlening laat hen nog te vaak in de steek. Ik wil mensen die proberen te herstellen een alternatief bieden voor een ziekenhuisopname, want ik zie vanop de eerste rij waar het fout loopt.”

Met ESpoir hielp ze al honderden mensen met een eetstoornis. Ze heeft een uniek handboek ontworpen. Daarin staan praktische tips, maar ook persoonlijke ervaringen en oefeningen die patiënten kunnen doen. Verder organiseert ze ook retraites en groepstherapie voor wie daar nood aan heeft en ontwikkelde ze een cursus voor wie meer wil leren over omgaan met eetstoornissen.

Op dit moment werkt ze met ESpoir aan de lancering van het eerste open huis voor mensen met een eetstoornis in West-Vlaanderen. Eerste prioriteit is het vinden van een locatie. Daarbij is alle steun, expertise en hulp welkom. Wie een donatie wil doen of zich wil engageren kan mailen naar espoir@hulpbijeetstoornissen.be.

Volledig scherm Lotte De Clercq © Lotte De Clercq

Steunen kan ook door naar het opendeurweekend van ESpoir te komen op zaterdag 10 en zondag 11 december, in Neder Mosscher 43 in Kortrijk. Het weekend is er vooral voor iedereen die kampt met een eetstoornis en zijn of haar omgeving. Professionals die meer willen weten over het onderwerp, zijn ook van harte welkom.

Doel van het opendeurweekend is mensen tonen dat ze er niet alleen voor staan en om meer bewustwording rond de hoge nood aan meer hulp voor mensen met een eetstoornis te creëren. Zo kan niet iedereen de nodige hulp betalen, terwijl het net een levensbedreigende ziekte is. Je vindt er boekvoorstellingen, lezingen, getuigenissen, een pop-upwinkel met materialen die mensen kunnen helpen met hun herstel en simpelweg tijd en een luisterend oor. Er gaan vrijwilligers aanwezig zijn die kampen of kampten met een eetstoornis.

Het opendeurweekend is gratis toegankelijk, vooraf inschrijven is niet nodig, behalve voor lunch of exposure. Onder meer ervaringsdeskundigen Laurence Bauffe en Kato Marynissen komen er langs, om te getuigen.

Meer info over het opendeurweekend van ESpoir: www.espoir-hulpbijeetstoornissen.be/openweekend.

Meer info over ESpoir vind je ook op de Instagrampagina espoir.hulpbijeetstoornissen.

