Lize (31) schrijft boek en houdt expo over bodybuilding: “Het streven naar onbereikbare perfectie, tot in het extreme, is fascinerend”

Kortrijk Huurder met eigendom in buitenland vliegt uit sociale woning in Kortrijk, nog vijf dossiers lopend: “Dit is geen heksen­jacht”

Ook in Kortrijk riskeren inwoners die een sociale woningen huren, maar een eigendom in het buitenland blijken te bezitten, uit die sociale woning gezet te worden. In één geval is dat ook al effectief gebeurd. “ We hebben een reglement en dat moet gevolgd worden. Als blijkt dat mensen dat reglement niet respecteren, grijpen we in”, belooft Wonen Regio Kortrijk.

7 december