LIVE. Groot alarm op hogeschool Vives na melding over gewapende jongeman, laatste studenten hebben de gebouwen verlaten

KortrijkIn Kortrijk wordt op en rond de site van Hogeschool Vives met man en macht gezocht naar een jongeman van 18 die tegen een student gezegd heeft ‘iets te zullen aanrichten in de hogeschool’. De student in kwestie dacht bij de melder een vuurwapen gezien te hebben en sloeg daarna alarm. Alle campussen van de hogeschool zijn momenteel afgesloten, duizenden studenten en personeelsleden werden geëvacueerd. De speciale eenheden van de federale politie zijn ter plaatse. De identiteit van de verdachte man op de Vives-campus in Kortrijk is bekend, zo melden politie en parket. “Maar van enige dreiging is geen sprake”, klinkt het. Hij is evenwel nog niet gevonden.

Dit artikel wordt voortdurend bijgewerkt.

Zwaarbewapende agenten en flink wat gewone patrouilles zijn op het terrein van de hogeschool aanwezig. “De gebouwen worden doorzocht”, bevestigde Vives-woordvoerder Frank Devos donderdag rond 10.30 uur in een eerste reactie. “In eerste instantie moesten alle studenten in hun klaslokaal blijven.” In de vijf gebouwen van Vives in Kortrijk volgen 12.000 studenten les. “Maar een groot deel daarvan is op dit moment niet aanwezig”, zegt Devos. De studenten werden uitdrukkelijk gevraagd om weg te blijven uit de buurt van de ramen, om elk risico te mijden. Een ander deel van de studenten werd onder politiebegeleiding uit de campus geëvacueerd naar een veilige plek.

Volledig scherm De gespecialiseerde eenheden van de federale politie, vlak na hun aankomst in Kortrijk waar melding was gemaakt van 'een mogelijk gewapende jongeman' op de terreinen van Hogeschool Vives. © Henk Deleu

Mogelijk vuurwapen

Rond 11 uur kwam Hogeschool Vives met meer informatie. “Vandaag om 08.45 uur kreeg de politie bericht van een student dat hij aan een bushalte vlakbij de school gesproken had met een jongeman die zich wou komen inschrijven in hogeschool Vives”, zegt Frank Devos. “In dat gesprek dacht de student een vuurwapen gezien te hebben. Daarom heeft hij de politie gebeld. Omdat het gaat om een man die mogelijks gewapend is, kwam de politie onmiddellijk ter plaatse om een perimeter in te stellen rond de scholensite waar de man het laatst gezien is. Studenten en personeel werden geëvacueerd. Op dit moment is de politie bezig met het isoleren van de verschillende gebouwen en de georganiseerde evacuatie van de site.”

Het parket bevestigt de informatie en benadrukt dat de identiteit van de verdachte gekend is. De omgeving van de hogeschool Vives is aan de kant van de Doorniksesteenweg verkeersvrij gemaakt.

Mentale problemen

Volgens directeur Joris Hindryckx van Vives is de jongeman bij wie mogelijk een vuurwapen werd gezien iemand van 18 jaar met mentale problemen. “Hij heeft op de bus tegen één van onze studenten gezegd ‘iets te zullen aanrichten’ in onze hogeschool. Daarna is hij afgestapt ter hoogte van de campus. Daarom kunnen we geen risico nemen.”

In de hogeschool werd, naar verluidt, over het algemeen rustig gereageerd op de situatie, al zou bij enkele studenten ook lichte paniek zijn uitgebroken toen plots sprake was van mogelijke geweerschoten. Schoten die, voor alle duidelijkheid, niet zijn gevallen.

