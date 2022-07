Lithiumbatterij vat vuur in autogarage

Kortrijk/Vichte/Harelbeke/Rekkem Korte maar felle onweersbui zorgt voor waterover­last in Kortrijkse regio: tunnel onder water, kelders Howest lopen onder

Een korte maar felle onweersbui rond 10 uur vrijdagochtend heeft in de Kortrijkse regio hier en daar voor wat wateroverlast gezorgd. Bij de brandweerzone Fluvia liepen 50 tot 60 meldingen van ondergelopen straten, kelders of garages binnen. In Kortrijk liep de tunnel onder de spoorweg in de Felix de Bethunelaan nog maar eens onder water.

24 juni