Linnen tafelloper is nieuw romantisch trouwcadeau voor Kortrijkse koppels, Wim Opbrouck sleutelde mee aan ontwerp

Het is een traditie: op het einde van de trouwceremonie krijgen de kersverse bruidsparen een geschenkje van de stad om hun huwelijk te vieren. Velen herinneren zich nog het peper- en zoutvat. De afgelopen zeven jaar konden de koppels kiezen tussen een set blauwe, groene, roze of grijze linnen servetten om mee naar huis te nemen. Sinds juli 2015 werden er zo 2.000 sets uitgedeeld.

Bij Verilin, gespecialiseerd in hoogwaardige linnen producten, vonden ze het tijd voor iets nieuws. Met de unieke linnen tafelloper kunnen Kortrijkse trouwers aan tafel een moment van rust, gezelligheid en verbinding creëren of een romantische tête-à-tête die de herinnering aan hun trouwdag en de romantiek in de huiskamer kan doen oplaaien. Op de loper staat een geborduurde tekening van de hand van acteur-muzikant-presentator Wim Opbrouck. ‘Huisje, boompje, beestje’ is een knipoog naar het samenwonen en het getrouwde leven.