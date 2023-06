Ligt de Grote Markt van Kortrijk plots in Franstalig België? “Dit is absoluut uit den boze”

TOPradio en Tem­po-Team verwennen plezierig­ste werkgever Zorggroep H. Hart met beats en ijsjes

De 295 personeelsleden van Zorggroep H. Hart in de Budastraat zijn donderdag op de ‘dag van het Werkplezier’ tijdens de middagpauze verwend met ijsjes en een dj-set. Nadat H. Hart in een wedstrijd van TOPradio en hr-dienstverlener Tempo-Team verkozen is tot meest plezante werkplek.