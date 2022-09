Lichaam van vrouw uit water gehaald aan Spinnerijkaai

Brandweerduikers en andere hulpverleners snelden rond 16.15 uur ter plaatse, maar konden geen hulp meer bieden. De dame in het water was al even overleden. De Spinnerijkaai en de Groeningekaai werden plaatselijk afgesloten voor het verkeer. Bewoners werden gevraagd om binnen te blijven, passanten te voet of met de fiets aangemaand om de omgeving te verlaten. Na verloop van tijd kon het lichaam worden geborgen. In welke omstandigheden het slachtoffer, dat in de buurt woont, in het water terechtkwam, is niet helemaal duidelijk.