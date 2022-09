Lezing belicht hoe om te gaan met jongeren met zwarte gedachten

Bellegem Middenberm E403 vat vuur

De brandweer rukte woensdagvoormiddag uit naar de E403 voor een bermbrand. Ter hoogte van Bellegem had de middenberm vuur gevat. De autosnelweg werd in de richting van Doornik even afgesloten voor het verkeer van aan de verkeerswisselaar in Aalbeke.

31 augustus