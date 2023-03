LEVENSVERHAAL. Spatjes eren postuum Luc Vanoutryve, 58 jaar stond ‘Leire’ op de planken: “Hij leefde voor het toneel”

Twee maanden rijverbod na “wel 120 kilometer per uur” in Kortrijkse zone 30

“Zo’n automobilist zou nooit meer met de wagen mogen rijden.” De openbare aanklager was streng voor een 26-jarige automobilist die in een Kortrijkse zone 30 “wel 120 kilometer per uur haalde.” Zo hard als de vordering van het parket was ze niet, maar de politierechter sprak toch een rijverbod van 2 maanden en een boete van 1.200 euro uit.