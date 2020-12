Levensgenieter John (63) kiest tussen kerst en nieuw voor euthanasie: “Ik heb afscheid kunnen nemen van al mijn vrienden. 2020 was één groot feest”

KortrijkZijn flatje is leeggehaald. Morgen, woensdag, om 13 uur plaatst een arts er het verlossende spuitje. John Beeckaert (63) is moegestreden, na zes jaar strijd tegen kanker. De Kortrijkzaan kiest in de meest feestelijke week van het jaar voor euthanasie. “Sommigen zien dat als zelfdoding, maar voor mij is dit eindigen in schoonheid”, vertelt hij breed lachend. “Ik heb Kerstmis kunnen vieren met mijn zoon, die ik 8 jaar heb moeten missen na een echtscheiding.” Een ode aan het leven, gebracht door een levensgenieter.