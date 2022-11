Leven wordt duurder, maar Vanallier verlaagt prijzen (fors) op menukaart: “Want een restaurantbezoek moet ook voor families haalbaar blijven”

AalbekeDe nieuwe menukaart van restaurant Vanallier in Aalbeke is gelanceerd. Opmerkelijk is dat de prijzen niet stijgen, maar grotendeels (fors) dalen. Wie er bijvoorbeeld met een gezin met vier gaat tafelen, kan voortaan 20 tot 25 euro uitsparen in Vanallier. “Onze klanten zullen nog steeds dezelfde belevenis ervaren.” Hoe is dat haalbaar?