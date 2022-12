“Leven is veel te duur hier, we verhuizen naar Brazilië”: Björn (43) en Faengsara (42) sluiten bekend Thais restaurant Aroy

Estampuis 3.000 gratis kerstbomen in geen tijd de deur uit bij Famiflora, maar concurrent Floralux stuurt gerechts­deur­waar­der

Aan tuincentrum Famiflora in Estampuis kon iedereen dit weekend een gratis kerstboom afhalen. Voor wie echter nog wil langsgaan is de moeite tevergeefs, want alle 3.000 exemplaren waren in geen tijd de deur uit. Het tuincentrum gaf de bomen weg, nadat de winkel eerder deze week werd gesloten na een politie-inval. Famiflora kreeg echter niet enkel mensen over de vloer die een gratis boom kwamen ophalen, tussen hen ook een deurwaarder gestuurd door het concurrerende Floralux uit Dadizele.

11 december