Leerlingen Rhizo volgen match Duivels op groot scherm op de speelplaats

kortrijk CAPS Urban Cross lokt opnieuw duizenden bezoekers: “We kunnen de twee wereldkam­pi­oe­nen op onze erelijst zetten, prachtig!”

Enkele duizenden bezoekers hebben zaterdagmiddag de twee wereldkampioenen als eerste over de meet zien rijden van de CAPS Urban Cross in Kortrijk. Het was de eerste editie zonder coronaregels sinds de eerste stadscross drie jaar geleden. “Zo’n cross dicht bij huis, die mogen we niet missen als wielerliefhebbers, he”, klinkt het.

27 november