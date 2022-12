Leerlingen en Kortrijkzanen planten 12 hectare nieuw Preshoekbos in drie dagen tijd

Vrijdag gingen 380 leerlingen aan de slag om zo’n 6.000 bomen te planten op een extra stuk Preshoekbos langs de E17. Het gaat om leerlingen van de basisscholen Open Groene, Rodenburg en Vrije centrumschool in Marke en Biekorfje in Aalbeke. “Ook zaterdag 3 en zaterdag 10 december steken verschillende organisaties in Kortrijk de handen uit de mouwen om te helpen planten”, zegt schepen van Klimaat Bert Herrewyn die samen met burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) de kinderen vrijdag een handje kwam helpen. “Over die drie dagen planten we 16.090 bomen op een oppervlakte van 12 hectare dat dus bij het Preshoekbos komt.” Er worden allerlei inheemse bomen geplant. “Het gaat om eiken, beuken, linde, elzen en berken, een gevarieerd loofbos dus. Aan de bosranden planten we struiken.”