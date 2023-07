Leeg kippentransport kantelt op wisselaar in Aalbeke: grote problemen voor wie van de E17 richting Brugge wil

Luchthaven schept klaarheid over toekomst: “De TUI’s van deze wereld gaan nooit naar hier komen, we zetten vol op zakenlucht­vaart in”

Minstens dubbel zoveel vliegbewegingen en geluidsoverlast die drie keer zo groot is. Het is in een notendop waar Groen en een deel van de omwonenden van de internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem voor vrezen. Hoog tijd om er Filip Daem - voorzitter van de luchthaven - over aan de tand te voelen, nu er een aanvraag voor een nieuwe exploitatievergunning loopt. “Er wordt veel foute informatie verspreid, er zijn mensen die spookbeelden zien.”