LandMarck wordt grootste creatiefste buurt van Kortrijk: “Niets is onmogelijk op 15 hectare groot domein, er komt zelfs een nieuw stadspark”

Je hebt een schitterend idee als ondernemer, maar een gebrek aan ruimte remt je af? Klop eens aan bij LandMarck. Het voormalige distributiecentrum Van Marcke tussen Weggevoerdenlaan en Pottelberg wordt omgevormd tot een nieuw stadsdeel met plaats voor kmo’s, ambachten, kantoren, woningen, flats, scholen, handel, groen en ontspanning. Het megaproject wordt de komende tien jaar stapsgewijs en gebouw per gebouw ingevuld. Tijdens die gefaseerde aanpak is er ruimte voor tijdelijke invullingen.

Quote We verkochten deze site bewust niet. Met LandMarck zetten we Kortrijk mee op de kaart als aantrek­kings­pool voor jong talent CEO Caroline Van Marcke

Volledig scherm Het staat vol imposante hallen op het domein, met daartussen brede promenades © Henk Deleu

Met dank aan CEO Caroline Van Marcke van de Belgische marktleider in de verdeling van sanitair en verwarming, die zo haar groot hart voor Kortrijk toont. “We hadden na onze verhuis naar het nieuwe distributiecentrum langs de E17 deze site kunnen verkopen, maar dat deden we bewust niet. Met LandMarck, letterlijk mijlpaal, zetten we Kortrijk mee op de kaart als aantrekkingspool voor jong talent. We maken zo een statement.”

De eerste tijdelijke invullingen krijgen vorm. Waar de creatieve geschiedenis tot voor WOII teruggaat, toen het de thuis van vooruitstrevend industrieel in meubelmakerij Kunstwerkstede Gebroeders De Coene was. Een paviljoen op het domein, waar op de wereldexpo 1958 in Brussel mee werd uitgepakt, herinnert daaraan.

“Naast het paviljoen hebben we een hal die we polyvalent inzetten voor evenementen zoals congressen en beurzen”, vertelt Aaron Vanneste. “Verder in het aanbod in andere hallen: co-working voor starters voor wie laagdrempelig het ondernemerschap in zich wil ontwikkelen, ateliers voor bijvoorbeeld kunstenaars met een gebrek aan ruimte, plaats voor leren in samenspraak met middelbare scholen en hogescholen en universiteiten, plaats voor horeca zoals een tapasbar en plaats voor sport en recreatie.”

Quote We creëren een volledig ingericht deelate­lier voor stielman­nen, die er ook professio­ne­le begelei­ding krijgen voor machinege­bruik, startersbe­ge­lei­ding... curator Aaron Vanneste

Volledig scherm Het terrein tussen Weggevoerdenlaan en Pottelberg is 150.000 vierkante meter groot © Henk Deleu

Er is meer. “We creëren een volledig ingericht deelatelier voor stielmannen, die er ook professionele begeleiding krijgen voor machinegebruik, startersbegeleiding, social media… Voor wie (nog) geen machines heeft, maar zo toch de kans krijgt om bijvoorbeeld als keuken- of trappenbouwer een zelfstandige zaak op te starten. Er is een groot tekort aan zo’n deelateliers in de regio, vooral voor schrijnwerk en metaalconstructie.”

Park van 11.000 vierkante meter

Om de sfeer van een creatieve hotspot uit te stralen, gebeuren er ook outdoor aanpassingen, met een toegang naast de gewezen Van Marcke toren, aan de Weggevoerdenlaan. Op een muur komt een plattegrond van de enorme site, gekleurde lijnen op de lanen tussen de hallen tonen je de weg en er is gezellige verlichting. “We gaan de promenades opwaarderen, terwijl we een voor Kortrijk volledig nieuw park van zo’n 11.000 vierkante meter aanleggen, om ook aandacht voor groen te hebben”, vertelt Aaron Vanneste. We hebben hier ook plaats voor markten, vaste kiosken… We maken zo van deze oude industriële site een nieuw en bruisend stadsdeel.”

Ondernemers vinden nu al de weg. Zo bouwt Mobiel er binnen enkele maanden een fietsschool voor volwassenen uit. De co-working start ook spoedig. En alle Kortrijkse serviceclubs openen er binnenkort voor het goede doel een tijdelijke winkel met verloren voorwerpen uit tal van bedrijven.

Volledig scherm Nog een impressie van de uitgestrektheid. In de verte zie je de vroegere Van Marcke toren © Henk Deleu

Er is nog veel plaats

Wie ideeën heeft voor nieuwe invullingen op het domein: er zijn nog veel vrije ruimtes. Wie meer info wil, is nu elke maandag van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur welkom op het domein. Parkeer aan de Weggevoerdenlaan, kom binnen via de poort naast de toren en stap het kantoor op het einde van de promenade binnen. Je kan ook te voet of met de fiets komen. Tegen het najaar van 2022 of voorjaar van 2023 volgt een openingsfeest.

Info: www.landmarck.be of op de Facebook- en Instagrampagina LandMarck.

Volledig scherm Het terrein staat vol imposante hallen. Hier zie je een plattegrond © Van Marcke

