LAGO Abdijkaai haalt topcijfer van 14.000 bezoekers, toch zal openluchtbad in 2023 niet (nog) langer open zijn

kortrijk Driedaagse Braderie Kortrijk brengt massa volk op de been

Dit weekend is Kortrijk the place to be voor koopjesjagers, met de septemberbraderie. Drie dagen lang kan je langs gezellige kraampjes slenteren, en genieten van optredens en animatie. Ook vandaag, zondag, zijn de winkels in het centrum open.

4 september