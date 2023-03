Lagaeplein viert 50-jarig bestaan: zwembad lokt per jaar 20.000 bezoekers en 16.000 leerlingen

Flitsboete leidt tot celstraf en levenslang rijverbod voor aannemer die veroorde­lin­gen opstapelt: “Geen zin om vier jaar te brommen”

Een 54-jarige aannemer uit Dendermonde, die al verschillende veroordelingen op zijn naam heeft staan, heeft een levenslang rijverbod gekregen omdat een op zijn naam gehuurde bestelwagen geflitst werd in Marke. Daarnaast moet de man ook naar de gevangenis en een boete betalen van 16.000 euro. Of hoe een banale flitsboete loodzware gevolgen kan hebben. “Een groteske vergissing, nog maar eens”, zegt de aannemer die niet opdaagde in de rechtbank, maar voor ons wel de telefoon opnam.