Lading stro vat vuur nadat aanhangwagen tegen elektriciteitspaal knalt

Met zijn tractor en aanhangwagen reed een landbouwer uit Rollegem met een lading stro naar zijn hoeve. In de Grotestraat liep het evenwel fout. De dissel van de aanhangwagen brak in twee stukken waardoor de aanhangwagen met stro stuurloos aan de linkerkant van de landelijke weg tegen een elektriciteitspaal knalde en kantelde. Van een brand was geen sprake. Pas nadat de landbouwer met een Manitou al enkele strobalen van de aanhangwagen had gehaald, zette een vonk plots de lading stro in brand. “Ik zag de man de riemen om zijn lading vast te houden lossen”, vertelt een buurtbewoonster. “Hij stond op zijn voer stro maar ik zag plots een vlam en riep dat hij er af moest springen en zich uit de voeten maken.” In een mum van tijd stond het droge stro in vuur en vlam. Een rookpluim verspreidde zich tot over de autosnelweg E403 tussen Kortrijk en Doornik. De brandweer van de zone Fluvia had het vuur snel onder controle maar moest nog een tijdlang nablussen. Pas nadat alle stro van de aanhangwagen was gehaald en was opengetrokken en afgeblust, konden de brandweermannen huiswaarts keren.