Laatste jeugdhuis van Heule Den Ast dicht, stad zoekt jongeren voor nieuwe werking

Het huidig bestuur van Den Ast ontbindt in overleg met jeugdcentrum Tranzit de vzw en maakt de lokalen in de Hemelweg leeg. Den Ast was een begrip in Heule en omstreken. Het jeugdhuis bestond goed 45 jaar. “Er wordt via sociale media en andere kanalen nagegaan of er nog jongeren zijn die samen een nieuwe werking voor en door jongeren willen oprichten in de lokalen van Den Ast. We staan open voor een andere invulling, waarbij een nieuwe jongerenwerking begeleiding en ondersteuning van Tranzit krijgt, zowel voor de oprichting als voor de verdere uitbouw ervan”, zegt schepen Bert Herrewyn. “De lokalen worden in afwachting tijdelijk in gebruik genomen door Chiro Stine en jeugdwelzijnswerk AjKo. Zo gaan we verloedering van het gebouw tegen.”