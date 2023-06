Laatste correctionele zitting van rechter Godelieve Scherrens (63) die met pensioen gaat

Unieke Griekse speciaal­zaak Oléa fors uitgebreid: “Meer plaats om onze passie te delen, blikvanger is onze olijfolie uit Kreta”

Er zijn er niet veel, in Griekse producten gespecialiseerde winkeltjes. De enige in Kortrijk en ruime omgeving is Oléa, in de Wijngaardstraat in het winkelwandelgebied. Zaakvoerders Annick Verhamme (59) en Thierry Missiaen (62) zitten er nu in een dubbel zo groot pand. Waardoor ze hun uniek aanbod nog beter kunnen presenteren en verruimen. Ze reizen al 35 jaar naar Kreta. Ze hebben prima contacten met ‘locals’ en raken zo aan de beste producten.