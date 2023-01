“Laat ons vol passie heel Kortrijk mobiliseren, rond mentaal welzijn”: Tom (39) trekt kandidatuur Culturele Hoofdstad van Europa 2030

KortrijkOm zoveel mogelijk Kortrijkzanen warm te maken voor en te doen geloven in de kandidatuur van de stad als Culturele Hoofdstad van Europa in 2030, heb je iemand ‘down to earth’ nodig die dicht bij de bevolking staat. Met die insteek vraagt cultuurschepen Axel Ronse (N-VA) aan Tom Hillewaere (39) om trekker te zijn. Tom was de initiatiefnemer van de spektakelmusical 1302, vorige zomer, in Kortrijk. “Tom is in staat om ons boven onszelf te laten uitstijgen”, vertelt Axel Ronse.

Vergeet de recente discussie met Brugge, ook kandidaat, over wie de grootste heeft in West-Vlaanderen. Tijd nu om vooruit te kijken, want de uitdaging is bijzonder groot. “Met grote culturele infrastructuur projecten en ‘grandeur’ Europees cultureel hoofdstad worden lukt niet meer, wel door op een grote maatschappelijke uitdaging te focussen. Kortrijk kiest voor mentaal welzijn, met als eerste stap een groots artistiek event rond dat thema in 2024, waarbij Kortrijk ‘zal doen alsof het culturele hoofdstad is’”, zegt schepen Axel Ronse.

Volledig scherm Tom Hillewaere, bij een veelzeggende foto © RV

Het is net door die insteek dat Tom Hillewaere de handschoen opneemt. “We laten de inwoners zelf aan dit verhaal meeschrijven. Want je kan heel breed gaan met mentaal welzijn. Kijk naar burnouts: tien jaar geleden een gril, nu kent iedereen wel iemand die er mee te maken krijgt, het wordt ernstig genomen.”

Quote Ik neem de kandida­tuur van Londen voor de Olympische Spelen in 2012 als voorbeeld. Ze bouwden hun dossier rond een achterge­stel­de regio op, die voor decennia ver gemoderni­seerd en opgewaar­deerd werd. Dat kan ook Kortrijk Tom Hillewaere

“We kunnen echt dingen in beweging zetten met deze kandidatuur. Ik neem de kandidatuur van Londen voor de Olympische Spelen in 2012 als voorbeeld. Ze bouwden hun dossier rond een achtergestelde regio op, die voor decennia ver gemoderniseerd en opgewaardeerd werd. Dat kan ook Kortrijk doen. We gaan echt toffe projecten op poten zetten. Zo inspireerde een wandelend bos me al, om een stad zachter en aangenamer te maken. Leeuwarden in Nederland maakte dat waar. Want ook dat heeft met mentaal welzijn te maken. Het is een thema waar iedereen van wakker ligt. Laat er ons vol passie en met honderd procent geloof voor gaan, dan maken we het verschil. Niet door er een schoonheidswedstrijd van te maken, wel met een verbindend participatief verhaal.”

Volledig scherm Tom Hillewaere (tweede van links) werd maandagmiddag voorgesteld, in de Budatoren of Tacktoren. We zien op de foto ook schepen Axel Ronse, cultuurfunctionaris Stijn Van Dierendonck, stedelijk manager cultuur en vrije tijd Ruth Deseyn, Next festival coördinator Benoit Geers en BUDA-kunstencentrum directeur Kristof Jonckheere © Henk Deleu

Cultuurschepen Axel Ronse pikt in: “De kandidatuur alleen al zal Kortrijk op de kaart zetten tot in Brussel, Antwerpen, Gent, Leuven… Het plaatst heel het culturele weefsel, onze culturele scene is de max met onder meer kunstencentrum BUDA als wereldspeler, op de radar. De return zal sowieso immens zijn.”

Dat vindt ook Kristof Jonckheere, directeur van kunstencentrum BUDA: “Deze kandidatuur zal ons netwerk veel breder maken, want het is sowieso de bedoeling om met sectoren samen te werken zoals gezondheidszorg, onderwijs en de bedrijfswereld.” Of zoals Ruth Deseyn, stedelijk manager cultuur en vrije tijd, het gepast weet te verwoorden: “Zelfs al halen we het toch niet met Kortrijk, gewonnen gaan we sowieso altijd zijn.”

Wie is Tom? Tom Hillewaere, afgestudeerd als Master in Finance (handelsingenieur) aan de KU Leuven, werkte eerder zes jaar voor de stad Kortrijk, bij de directie Sport. Hij is en blijft momenteel deeltijds operationeel directeur bij de LAGO-zwemparadijzen. In zijn vrije tijd is Tom - vanuit zijn passie voor muziek, theater en musical - actief bij veel verenigingen, zoals musicalvereniging Arte del Sueño in Harelbeke en als één van de vaste zangers bij Mainstream Music Band in Kortrijk. Hij speelt verder bij tal van gelegenheidsbands. Vorige zomer was hij trekker van de spektakelmusical 1302 op de verlaagde Leieboorden in Kortrijk, goed voor 10.000 toeschouwers. (Lees verder onder de foto) Volledig scherm Tom Hillewaere als 'Jacques de Châtillon', tijdens de musical 1302 'de Slag der Gulden Sporen' © RV

Hoe verloopt de kandidatuur? Tom Hillewaere is eindverantwoordelijke voor de opmaak van een bidbook (diepgaand projectvoorstel). Daar is tijd voor, pas rond eind 2023 of begin 2024 lanceert de federale regering een kandidatenoproep op vraag van Europa. Daarna volgen plaatsbezoeken om na te gaan hoe graag een kandidaat de toewijzing wil en hoe hard het leeft in een stad. Daar buigt een twaalfkoppige jury zich over, met vier trio’s uit onder meer de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees parlement. Wellicht in 2025 maakt Europa bekend wie Culturele Hoofdstad van Europa in 2030 wordt. Vast staat al dat het een Belgische stad wordt, een stad uit Cyprus en een stad uit een kandidaat-lidstaat, zoals mogelijk Oekraïne. De stad Kortrijk maakt 700.000 euro vrij om het dossier voor te bereiden, het groots event in 2024 inclusief. Als Kortrijk het haalt, maakt Europa 1,5 miljoen euro vrij.

