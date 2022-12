Laat je voor het eerst tot bemiddelaar opleiden in Kortrijk: “De vraag stijgt”

Kortrijk/Deerlijk Veerle (43) zoekt overnemer(s) voor koffiebar Tarterie in Kortrijk: “Een topzaak, maar ik wil meer leuke dingen met mijn kinderen doen”

Tarterie op de Grote Markt is over te nemen. Niét omdat een van Kortrijks bekendste koffiebars slecht draait. “Wel integendeel, het zit hier vaak vol. Zo stonden de mensen op tweede kerstdag tot buiten aan te schuiven. Ik laat de zaak over omdat de weekends moeilijker worden. Ik wil meer tijd voor mezelf en voor mijn tienerdochters Marie-Julie en Axelle”, zegt Veerle Vergote. Voor alle duidelijkheid: Tarterie blijft open tot de overname een feit is.

28 december