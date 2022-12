Laat je rondleiden op gegidste Winter in Kortrijk wandeling

Izegem / Kortrijk Domein Blauwhuis decor voor nieuw kerstbal The Magic

Voor het eerst in jaren is er in Izegem nog eens een kerstbal op 25 december. Voor het nieuwe evenement, dat de naam The Magic kreeg, werken Mathieu Clarysse en Kelly Libaers uit Kortrijk samen met Marie Romel van kasteel Blauwhuis in Izegem. Het Koetshuis wordt voor de gelegenheid in een kerstjasje gestopt.

