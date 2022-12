Laat je onderdompelen in de kerstsfeer tijdens de tiende editie van ‘Winter in Kortrijk’

Ben jij ook helemaal klaar voor de winterse gezelligheid? Dan is de tiende editie van ‘Winter in Kortrijk’ iets voor jou. Laat je tot en met 8 januari betoveren door de eindejaarsfeer en ontdek hier wat er allemaal te beleven valt.

• Bezoek de kerstman

Speciaal voor ‘Winter in Kortrijk’ heeft de kerstman zijn buitenverblijf op het Schouwburgplein geïnstalleerd. Wil je hem een bezoekje brengen? Check dan eerst op de website of hij aanwezig is. Hij heeft namelijk wat lekkers dat hij persoonlijk aan je wilt overhandigen. Nog op het Schouwburgplein is het dolle doolhof. Durf jij erin te verdwalen of leef je jou liever uit in het speeldorp? Als je het koud hebt, kan je je trouwens verwarmen aan een deugddoend drankje of hapje uit een van de chalets. Kijk ook zeker om je heen naar de twinkelende lichtjes en de prachtige kerstbomen.

• Raad de hoogte van de kerstboom

Er is één kerstboom die het meeste zal opvallen en dat is die op de Grote Markt, vlak bij de winterfoor. Die is namelijk heel erg groot. Raad jij hoe groot? Dan maak je kans op een Kortrijk cadeaubon ter waarde van 100 euro. Leuk om te weten: zo’n dertig jaar geleden werd op die plaats speciaal voor kerstbomen een gat gegraven, maar dat geraakte in onbruik en werd uiteindelijk vergeten. Nu zijn de stadsdiensten erin geslaagd om de put terug te vinden om de kerstboomtraditie nieuw leven in te blazen.

• Ga kerstshoppen

Zin in een kerstmarkt? Ook dan moet je naar ‘Winter in Kortrijk’. In de wintertuin van het Sint-Maartenskerkhof kan je namelijk genieten van live optredens met een warme chocomelk, glühwein of jenevertje in de hand. Wie nog op zoek is naar het ultieme kerstcadeau passeert het best ook het Jozef Vandaleplein, het Overbekeplein en Nedervijver. Of je kan natuurlijk ook gaan shoppen tijdens de koopzondagen en/of -avond.

• Nog meer!

En is nog veel meer te beleven. Een vuurwerkshow, kerstconcerten, nieuwjaarsrecepties… noem maar op. Eén ding is zeker: als je je wilt onderdompelen in de kerstsfeer, ben jij bij ‘Winter in Kortrijk’ aan het juiste adres.

Benieuwd naar het volledige programma van ‘Winter in Kortrijk’? Surf dan naar www.winterinkortrijk.be.