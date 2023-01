Laan in wijk De Lange Munte week onderbroken voor verkeer

Dat laat de firma The Last Mile uit Dendermonde toe om in de Bad Godesberglaan nutswerken uit te voeren, vanaf de Morinnestraat tot aan huisnummer 31. Dat is aan de achterkant van sportcampus De Lange Munte. Die strook van de Bad Godesberglaan is tijdens de werken dicht voor verkeer, om de veiligheid van de arbeiders te kunnen garanderen. Wie toch in de buurt moet zijn, kan lokaal omrijden via de Baai- en Morinnestraat.