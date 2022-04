Laaggeletterden en anderstaligen brengen unieke theatervoorstelling Bus 41

Bus 41 zet met de vaak moeilijke verhalen ook in op verbinding en het bieden van een antwoord op de polarisering in de samenleving. Het gaat verder dan de voorstelling alleen. Want wie minder graag op de planken staat, helpt mee aan de affiche, het decor of de inkleding van de foyer. Veel cursisten gingen nog nooit een theaterzaal binnen. Het is misschien een eerste stap naar meer.

De première is op zondag 24 april om 19 uur in CC Het Spoor in Harelbeke, met nadien een iftar. Er zijn ook voorstellingen op donderdag 5 en vrijdag 6 mei in de Budascoop in Kortrijk en op woensdag 11 mei in CC De Spil in Roeselare, telkens om 20 uur. Tickets kopen kan op de webshop van Harelbeke of via de websites van de stad Kortrijk of CC De Spil.