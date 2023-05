Kwademeers, Yserbytdreef en deel Kreupelstraat vernieuwd: afvalwater stroomt niet langer grachten en beken in

Guldenspo­ren­col­le­ge Kaai stelt nieuwe richting Biotechnie­ken voor

Vanaf volgend schooljaar kan je de nieuwe studierichting Biotechnieken volgen in het Guldensporencollege Kaai 2, vanaf het derde middelbaar. De vraag naar afgestudeerden met een STEM-achtergrond is groot en daar speelt de school op in. “Het is de ideale richting voor leerlingen die houden van wetenschappen en dromen van een job als laborant of wetenschappelijk operator.”