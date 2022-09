KVK-spelers rijden voortaan met nieuwe Volvo XC40

Kortrijk/Brugge/Oudenaarde Howest start nieuw academie­jaar met 9.500 studenten: “Al 86 nationali­tei­ten volgen een opleiding bij ons”

Veel positieve energie dinsdagavond in The Penta in Kortrijk, tijdens de officiële opening van het nieuwe academiejaar 2022-2023. Voor het eerst sinds de afwerking van nieuwbouw The Penta en de start van de coronacrisis kent The Penta - eindelijk - een normaal begin van een academiejaar. Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) start het nieuwe academiejaar met 9.500 studenten, waarvan 3.600 in de campussen in Kortrijk. De stijging zet zich door.

10:54