KVK-spelers leven zich uit op Paasfoor

Spelers en staf kregen eerst een hartelijke ontvangst in de Beatrijszaal in het historisch stadhuis. Daarna volgde een rondgang op de foor. Zo schoven ze op de Grote Markt met plezier aan om de spectaculaire attractie XXL uit te testen. Pendelen op hoog niveau, met de kriebels in de buik. Het gezelschap was al in vakantiestemming. Want het seizoen zit er al op, met een vrij ontgoochelende dertiende plaats in de Jupiler Pro League. De delegatie van KV Kortrijk werd na de rondgang nog getrakteerd op oliebollen en frietjes.