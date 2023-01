KVK-speler Radovanovic zet tattoo in vorm van blauwkussen bloem: “Heeft een grote betekenis”

kortrijk Velofol­lies klopt af op 40.000 bezoekers

De fietsbeurs Velofollies heeft de verwachtingen ingelost. Met ruim 14.000 bezoekers vrijdag, 12.500 op zaterdag en ruim 13.000 bezoekers vandaag, klokt de populaire fietsbeurs af op ongeveer 40.000 bezoekers. “Dat is het aantal van voor corona, en daar zijn we uiteraard heel blij mee”, zegt organisator Pieter Desmet. “Het viel vooral op hoe enthousiast het publiek was afgelopen weekend. Iedereen is echt uitgelaten om opnieuw met de fiets erop uit te trekken.”

22 januari