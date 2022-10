KVK-fan Jules (8) krijgt bal met zowat 100 km/uur tegen het hoofd in stadion, maar straalt even later alweer op de foto met zijn helden: “Harde kerel!”

Jules werd na de wedstrijd op het veld geroepen om er op de foto te gaan met zijn helden. “En daarna mocht hij naar de kleedkamer, waar hij tien minuten bij de spelers bleef.” Maandagochtend ging hij gewoon naar de les, in de vrije basisschool in Bellegem. En later op maandag trainde Jules bij White Star Bellegem. “Onze zoon is een harde Kerel. Jules vond de aandacht die hij kreeg leuk. En hij vindt het wel tof dat zijn verhaal nu op het internet circuleert en dat het hét gespreksonderwerp was maandag op school. We vinden het fijn hoe we door KVK niet aan ons lot zijn overgelaten. Het was een heel mooi gebaar.”

Ook ‘dader’ Jelle Bataille had een schitterende menselijke reactie in huis. Want hij zocht via via meteen contact met de familie Verrue, om zich te excuseren. “Hij was echt begaan met onze zoon en heeft beloofd om Jules een wedstrijdshirt te bezorgen. Fijn dat hij dat wil doen, want hij hoeft dat eigenlijk niet te doen”, vertelt Thomas Verrue. “Het was trouwens de eerste wedstrijd waar ook Jules mama en mijn vrouw Julie Bracke, een échte KVK-fan ook, bij was in het stadion. Ook zij zal wat er gebeurd is niet zo snel vergeten”, aldus Thomas Verrue.