KV Kortrijk ‘excuseert’ zich bij superfan die moederziel alleen op Mambourg in Charleroi zat

Het was aandoenlijk om zien, hoe Jurgen Vanbrabant (45) alias ‘visual artist en art handler’ Brantt zingend het torentje beklom, in de spionkop voor de bezoekers op Mambourg. “Come on Kortrijk, come on Kortrijk, come on!” Brantt bleef het maar luidkeels herhalen. Tot hij geen stem meer had. Gelukkig moest hij niet aanschuiven voor een pintje, om zijn keel te spoelen. Het leverde schitterende beelden op, zoals ook te zien is op een eind deze week door KV Kortrijk verspreid filmpje.

De KVK-supportersclubs reisden niet in bussen naar Charleroi af, de match vatte er op dinsdag 18 oktober om 18.30 uur aan, uit protest tegen vroeg midweeks voetbal en matchen op zondagavond laat. Waar Brantt begrip voor had, maar hij besliste om toch naar Charleroi af te zakken, met de trein. Bij KVK bieden ze in het filmpje ludiek hun excuses aan, omdat ze ‘vergaten’ om Brantt op de hoogte te brengen van de supportersactie.

Volledig scherm Dansend en zingend op de trappen van de tribune voor de bezoekers, op Mambourg © Eleven Sports

“Maar Brantt deed dat fantastisch. Wat een enthousiasme. Dikke chapeau”, klinkt het in het filmpje. Dat vinden ook de supporters van Charleroi. “Allez Courtrai, chante avec nous”, richtte de spionkop van de Carolo’s zich dinsdag tot Brantt. Prachtig. De commentator had het op Eleven Sports over zijn ‘fifteen minutes of fame’, maar het is meer dan dat. Jurgen Vanbrabant is sindsdien de bekendste supporter van de Kerels.

