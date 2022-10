KV Kortrijk ‘excuseert’ zich bij superfan die moederziel alleen in Stade du Pays de Charleroi zat

Het was aandoenlijk om zien, hoe Jurgen Vanbrabant (45) zingend het torentje beklom in de spionkop voor de bezoekers in het Stade du Pays de Charleroi. “Come on Kortrijk, come on Kortrijk, come on!” Brantt bleef het maar luidkeels herhalen. Tot hij geen stem meer had. Gelukkig moest hij niet aanschuiven voor een pintje om zijn keel te spoelen. Het leverde schitterende beelden op, zoals ook te zien is in een filmpje dat KVK nu heeft verspreid.