Kunstzomer Leiestreek start, unieke kunstparel in gewezen Sint-Rochuskerk opent voor het eerst

Anderhalf jaar geleden werd de kerk in de Doorniksewijk met een aanpalend huis voor 480.000 euro gekocht door de Oost-Vlaamse kunstliefhebbers- en ondernemersfamilie Loosveldt. Om er een private collectie kunstwerken te stallen. De authenticiteit van de kerk, vanaf 1870 in neogotische stijl gebouwd, bleef behouden.

Zo staan preekstoel, altaar en orgel er nog. De unieke locatie opent tijdens Kunstzomer voor het eerst voor het publiek. Drie Belgische - Carlos Caluwier, Cathy van Helvoirt en Ghislain De Wilde - en drie Nederlandse kunstenaars - Helga Van der Poel, Jan Van Strien, Nadine De Meester - stellen er tentoon.

Volledig scherm Een impressie van Art Church Rochus, een kunstpareltje! © Henk Deleu

Betonrot aangepakt

“Er werden de voorbije maanden grondige renovatiewerken uitgevoerd in de kerk, waarbij betonrot en het oude kalkpleister zijn aangepakt. Het interieur is in Sikkens Rijksmuseum kleuren geschilderd. Naast de kunstwerken van Kunstzomer krijgen bezoekers ook een beperkte hedendaagse kunstcollectie te zien, met vooral jong en lokaal talent: Ilke Cops, Antoinne Carbonne, Sophie Varin, Gust Holvoet, Rik Linkesn, Tess Kamoen, Tezza Peruz, Hannah Tilson, Alea Pinar du Pre, Jos Deconinck, Ana Maria Gomez, Juan Pablo Plaza, Mr Nathan French en Bessa. We openen de Art Church Rochus in de nabije toekomst nog geregeld voor het publiek, voor projecten in samenwerking met partners in kunst en design”, zegt Nathalie Loosveldt, eigenaar van Art Church Rochus.

“Bezoekers gaan verbaasd zijn met hoeveel zorg de kerk herleeft. Het is een mooi bewijs hoe een kerk door een respectvolle herbestemming haar maatschappelijke betekenis als ontmoetingsplek behoudt en voor een nieuwe dynamiek zorgt”, zegt schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens (Team Burgemeester). “We blijven op kunst in onze stad inzetten. Hierdoor vinden ook heel wat privékunstinitiatieven hun weg naar Kortrijk. Die dragen bij aan een rijk cultureel en divers veld”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).

“Kunstzomer geeft hedendaagse, soms minder bekende, kunstenaars de kans om te exposeren met professionele kunstenaars op originele locaties. Kunstzomer neemt de ‘drempelvrees’ om galerijen te bezoeken weg en geeft mensen de kans om hedendaagse kunst toeristisch te ontdekken”, zegt Kunstzomer-curator José Sintobin. Zo is Art Church Rochus open op zaterdag 18 en zondag 19 en zaterdag 25 en zondag 26 juni.

Kortrijk en Heule

Kunstzomer strijkt van juni tot en met september telkens twee opeenvolgende weekends neer in twee verschillende (deel)gemeenten. Kortrijk en Heule bijten dit weekend de spits af op 18 en 19 en 25 en 26 juni. In Heule zie je in de kapel en tuin van de Fatima-site werk van Freddy Bultynck, Geert Bourgeois, John Penning en Rogette Jonckiere. Hou je van kunst en een tikkeltje mysterie? Kunstenaar Bert Vanwynsberghe voert je naar Muster waar hij het Labo van het M.A.A.M. zette. Ook Jan Clement stelt in Muster enkele beelden tentoon.

In Kortrijk zie je in de gotische zaal van het stadhuis werk van Jan Declercq, Mady Herman en Linda Lacombe. Een werk van die laatste is het Kunstzomer 2022 campagnebeeld. In Theater Antigone maak je met keramische sculpturen van Christine Vanhove, het ‘Roetisme’ van Etienne Roete, gedetailleerde potloodtekeningen en verfrissende meubelontwerpen van Ilse Buysschaert en de wereld van acryl en epoxy van Heidi Harinck kennis.

Aalbeke en Rollegem

Kunstzomer trekt in juli verder naar Aalbeke en Rollegem op 9 en 10 en 16 en 17 juli. In Aalbeke wordt de Knokstraat tot Kunststraat omgedoopt met als kunstenaars Jan Dewilde en Marie-Rose Demonie. Op de grens van Marke en Rollegem stellen Erik Hebberecht, Jacky Bostoen, Jan Pieter De Graaf en de Italiaanse kunstenaar Fabio Castelli in de Sint-Anna watertoren tentoon. Ook De Kindervriend neemt deel. Je ziet er werk van Freddy Bultynck, John Penning, Caroline Hochepied, Danny Morlion, Eric Van Meensel en Monique Decroos.

Bellegem en Kooigem

Op het einde van de zomervakantie op 27 en 28 augustus en 3 en 4 september volgen Bellegem en Kooigem. In OC De Wervel kijk je naar werk van Griet Dierick, Jozefa Seynaeve, Lut Lambrecht en Voja E Art. In Kooigem is er kunst in de Sint-Laurentiuskerk, waar je werk ziet van Linda Lacombe, Christel Fechner, Goedele Demey, Jozefa Seynaeve, Lut Lambrecht en Gudrun de Vlam.

Bissegem en Marke

De finale halte van Kunstzomer op 17 en 18 augustus en op 24 en 25 september is in Bissegem en Marke waar in beide ontmoetingscentra, maar ook in de Verblijfshoeve en in de Rodenburgkapel, tentoonstellingen plaatsvinden.

“Ik raad aan om Kunstzomer met de fiets te bezoeken. We ontwikkelden met de stad speciaal vier nieuwe fietsroutes tussen de 8,5 en 14 kilometer, die je vlot van de ene locatie naar de andere brengen. Zo geniet je ook van de schilderachtige landschappen in Kortrijk en deelgemeenten”, zegt Stephanie Demeyer, scheoen van deelgemeenten en ontmoetingscentra (Team Burgemeester).

De tentoonstellingen zijn telkens te bezoeken op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. Toegang is gratis. Het volledig overzicht van alle locaties, data en kunstenaars vind je op www.kunstzomer-leiestreek.be en in de handige programmabrochure die verkrijgbaar is online, in de Kortrijkse ontmoetingscentra en bij de diensten voor Toerisme in de Leiestreek en op shop.westtoer.be. Kunstzomer Leiestreek is een samenwerking tussen Toerisme Leiestreek vzw, Ont-dekking-s-rijzen vzw en de stad Kortrijk.

