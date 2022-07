Kunstenares Mie Bogaerts wil Oekraïense collega’s helpen en zet actie op poten met beeld ‘De Prikkeling’

In greep gehouden

“Ik ben al even gefascineerd hoe prikkeldraad in elkaar steekt”, vertelt de kunstenaar. “Eind vorig jaar zag ik een droom ‘De Prikkeling’ voor me. Tijdens het maken van dat werk kreeg het nog meer betekenis toen de oorlog in Oekraïne uitbrak. Toen kreeg ik het idee om er iets mee te doen.” Wie goed kijkt ziet dat ‘De Prikkeling’ een verstrengeling van mensen is. “Alles wordt in een greep gehouden”, duidt Bogaerts. “Ook wij mensen worden in ons leven op bepaalde momenten in een greep gehouden, door iemand of door een situatie, zoals nu de oorlog. De greep lost zich na een tijdje zodat we opnieuw verder kunnen, tot we in een nieuwe greep terecht komen.”