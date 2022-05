Kunstenaar José Vermeersch honderd jaar na zijn geboorte herdacht met verjaardagsexpo

LendeledeDe internationaal vermaarde beeldend kunstenaar José Vermeersch zou dit jaar honderd jaar geworden zijn. Naar aanleiding van dat postuum jubileum organiseren zijn (klein)kinderen en de vzw die zijn naam draagt een verjaardagsexpo op drie locaties, waarbij je werk van hem in Rumbeke, Kortrijk en zijn atelier in Lendelede kan bezichtigen. Er komen ook een documentaire, boek en herwerkte wandelingen rond de creatieveling.

José Vermeersch behoort tot de belangrijkste hedendaagse beeldend kunstenaars in Europa en heeft met zijn werk wereldwijd geëxposeerd. Hij vertegenwoordigde België op de Biënnale van Venetië en had onder meer tentoonstellingen in San Francisco en Mexico. Tot op vandaag maken zijn werken – schilderijen, maar vooral beelden - deel uit van vooraanstaande collecties in buitenlandse musea, en bij heel wat privéverzamelaars in binnen- en buitenland.

Drie locaties

In 1997 overleed hij, maar hij is nog lang niet vergeten. Getuige het eerbetoon dat zijn familie, de vzw Atelier Vermeersch, Lendelede, Toerisme Leiestreek en Westtoer plannen omdat hij in 2022 honderd jaar zou zijn geworden. Die verjaardagsexpo houdt halt op drie locaties. De hoofdtentoonstelling vindt dit najaar plaats in het unieke kunstatelier van Vermeersch in Lendelede, de plek waar hij zo goed als z’n hele leven woonde en waar hij nu begraven ligt. Brouwerij De Leite heeft ook een bier uitgebracht dat naar Vermeersch is genoemd en in het atelier te koop is.

Brouwerij De Leite heeft ook een bier uitgebracht dat naar Vermeersch is genoemd en in het atelier te koop is.

Hommage van familie

Kleinzonen Robin en Tinus, van wie de laatste vorig jaar nog het coronakunstwerk voor stad Roeselare maakte, selecteerden sculpturen uit hoofdzakelijk privécollecties en brengen er een overzicht van zijn oeuvre. “Het is onze morele plicht als kunstenaarsfamilie om onze grootvader en aanstoker van de kunstmicrobe blijvend te eren”, meent Robin. Zijn vader Rik vult aan. “Hij blonk uit in existentieel en mystiek werk, dat indirect in contact stond met de bron van ons bestaan. Als familie hadden we al plannen voor een passende hommage, maar we zijn zeer dankbaar en blij dat we in dit verhaal ook andere partners hebben gevonden. Die erkenning voor zijn culturele erfenis doet deugd.” De expo in het atelier, dat ook als werkplek te bezoeken zal zijn, wordt aangevuld met een nieuwe documentaire van filmmakers Jan Dhondt en Patrick Mahieu.

Kasteel en de Patria

In het kasteel van Rumbeke komt het leven van Vermeersch in een chronologisch overzicht getoond, met ook een focus op het verloop van zijn carrière: als leerling van Permeke, daarna keramist, maar ook het opbouwen van zijn veldovens in Lendelede. In de Patria in Kortrijk kan je dan weer een selectie schilderijen uit de periode 1968-1969 aanschouwen, omdat hij vooral in die periode het penseel hanteerde. Ze worden aangevuld met nieuwe gedichten die zijn zoon Pol schreef. Die worden ook een aparte bundel uitgebracht. Tot slot kan jein diezelfde periode in Mu.Zee in Oostende zijn iconische werk De Kennel bezichtigen.

Kleinzoon Robin Vermeersch en zoon Rik Vermeersch in het atelier van José Vermeersch.

Ook de gemeente Lendelede doet een inspanning en herwerkt de reeds bestaande José Vermeersch-wandeling, die bezoekers langs belangrijke plaatsen in zijn leven loodst. “Geluidsfragmenten uit de film zullen via QR-codes te horen zijn”, weet ereschepen Pedro Ketels. “José Vermeersch was een belangrijke ambassadeur én een godsgeschenk voor Lendelede.” Cultuurschepen Daan Mostaert beaamt. “We zullen hem blijven eren en herdenken en ik ben er zeker van dat zijn nalatenschap tijdens dit jubileumjaar in al zijn glorie zal schijnen.”

Aanvullend verschijnt dit najaar ook een nieuw boek ‘Presences’ over de kunstenaar, dat te koop zal zijn op de drie locaties. zijn oeuvre is voortaan ook digitaal te bewonderen via www.ateliervermeersch.be.

De verjaardagsexpo is volledig gratis en loopt van 17 september tot en met 13 november. Meer info: www.ateliervermeersch.be .

De familie van José Vermeersch is ook artistiek actief en zet zijn schouders onder de verjaardagsexpo.in Lendelede.