KU Leuven campus Kulak start met fysieke inschrijvingen: “Geen nieuwe opleidingen, maar bestaande opleidingen worden afgestemd op noden maatschappij”

kortrijkEvelien Bosman uit Erpe-Mere is de eerste student die zich fysiek heeft ingeschreven bij KU Leuven campus Kulak. Met de start van die fysieke inschrijvingen wordt de laatste rechte lijn ingezet naar het nieuwe academiejaar. “Dit jaar zijn er geen nieuwe opleidingen, maar de bestaande opleidingen worden wel aangepast aan de noden in het bedrijfsleven en de maatschappij”, zegt vicerector Piet Desmet.

Evelien Bosman (19) start volgend academiejaar aan een bachelor in de Onderwijskunde. “Ik kies voor Kortrijk omdat ik deze opleiding wilde volgen en dat alleen in Kortrijk kan”, vertelt Evelien. “Ik wil graag paardentherapeut worden en deze mix van psychologie en pedagogische wetenschappen is daar de ideale basis voor. Ik heb er specifiek voor gekozen me fysiek in te schrijven, zodat ik de campus eens kon zien. Aangezien ik de infodagen op campus had gemist, is het de eerste keer dat ik hier kom.”

Dip

Jaarlijks schrijven 1.500 tot 1.600 studenten zich in bij KU Leuven campus Kulak. “Vorig jaar hebben we, net als de andere West-Vlaamse hoger onderwijsinstellingen, een dip gekend”, zegt Piet Desmet. “Corona speelde daar een grote rol in. De grootste sterkte van onze campus is het sterke communitygevoel dat hier hangt. Daar konden we de voorbij twee academiejaren niet in uitblinken. Veel studenten zijn naar grootsteden getrokken. Het is nog wat vroeg om nu al uitsluitsel te geven, maar als we op de online inschrijvingen, de aanvragen voor fysieke inschrijvingen en het aantal verhuringen van studentenresidenties afgaan, wordt het dit jaar weer een ‘gewoon’ jaar.”

Geen nieuwe opleidingen

Bij de start van dit academiejaar zijn er geen nieuwe opleidingen. “Maar we hebben enkele van onze bacheloropleidingen grondig hervormd”, gaat Desmet verder. “Zo is er bij onze bachelor Informatica voortaan een sterke focus op artificiële intelligentie. De bachelor Economie focust dan weer op ondernemerschap en internationalisering. Bij deze beide hervormingen hebben we de vinger aan de pols gehouden bij het bedrijfsleven. We spelen in op de noden van de maatschappij.”

Kulak pakt ook uit met een gemengde bachelor Recht en Economie. “We merken dat veel mensen die Rechten studeren in andere sectoren terecht komen en willen daar met deze gemengde bachelor op inspelen. De klassieke ‘Rechten’ blijven uiteraard ook in het aanbod.”

Levenslang leren

Het aanbod aan langlopende trajecten en levenslang leren wordt uitgebreid. “We mikken daarbij specifiek op mensen die al in het werkveld staan en die hun kennis willen verbreden. Zo bieden we een Ma-na-Ma Artificiële Intelligentie in Business & Industry en twee postgraduaten: Circulaire economie & duurzaamheid en Smart Operations en Maintenance. We werken daarbij nauw samen met grote bedrijven uit de streek: TVH, Barco, Renson, Vandewiele,… Ze hebben mee de inhoud van de opleiding bepaald en helpen mee voor de onderdelen bedrijfsstages, masterproef,...

Wie vanuit het bedrijfsleven in het onderwijs wil stappen, kan daar een Verkorte Educatieve Master voor volgen. “Ook weer inspelend op de maatschappelijke noden: er is een groot tekort aan onderwijzend personeel.”

Bij de start van dit acadmiejaar wil Kulak vooral van het imago af dat het een universiteit is enkel voor 18-jarigen. “Uiteraard maken zij een groot deel uit van onze studenten, maar we staan ook in voor onderzoek en bieden levenslang leren aan oudere studenten aan. We willen als school ook de regionale ontwikkeling van Vlaanderen mee ondersteunen met opleidingen die onze regio vooruit helpen.”

