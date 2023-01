Kruispunt Visserskaai twee maanden dicht, voor inrichting veilige fietsoversteek

Izegem RESTOTIP. Pure verwenne­rij aan het begin van de dag in het Herenhuis

Een nieuw jaar moet je in stijl inzetten en dat doen we dit keer met de belangrijkste maaltijd van de dag: een ontbijtbrunch in bed & breakfast Herenhuis. Je kan er niet alleen logeren, maar sinds kort vind je er ook een restaurant onderdak in het statige pand. Die extra troef smaakt alvast naar meer.

10:42