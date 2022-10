Kruispunt Lage Dreef weer open

Kortrijk Dievegge steelt trolley vol chocolade: “Ik wou een extraatje in de brooddoos van mijn kinderen steken”

“Ik wou bij de start van het schooljaar wat chocolade in de brooddoos van mijn kinderen kunnen steken.” De uitleg die een 36-jarige asielzoekster aan de rechter in Kortrijk gaf om te verantwoorden waarom ze in de Kortrijkse Aldi met een trolley vol gestolen chocolade werd staande gehouden, was schrijnend. Toch bleef de openbare aanklager sceptisch.

