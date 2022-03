Kortsluiting zorgt voor brand in tractieonderstation in Kortrijk

Kortrijk Rijwoning tijdelijk onbewoon­baar na keuken­brand

In een woning in de Sint-Antoniusstraat in Kortrijk brak maandagavond brand uit in de keuken. Daar had een pot met frietuurolie vuur gevat op een gasfornuis. De schade in de keuken is groot en ook de elektriciteit is weggebrand.

