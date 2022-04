Kortsluiting zet zekeringskast in brand bij Creato Keukens op Bouwcentrum Pottelberg

Rond 17.45 uur merkten de twee winkelverantwoordelijken op dat de elektriciteit uitviel. “Een controle van een eerste zekeringskast leverde niets op maar toen ik probeerde de elektriciteit opnieuw aan te leggen, viel die meteen opnieuw uit”, klinkt het. “Ik wist dat er nog een tweede zekeringskast was. Van zodra ik die deur opende, sloegen de rook en de vlammen me tegemoet. Met een brandblusapparaat slaagde ik er in de eerste vlammen te blussen, in afwachting van de brandweer. Gelukkig maar, anders was de schade wellicht veel groter geweest. Gebeurt zoiets ’s nachts of als er niemand aanwezig is, ik mag er niet aan denken.” Die bleef nu beperkt tot de zekeringskast en wat poeder van het blusapparaat in de toonzaal. “Of we maandag zonder elektriciteit de deuren zullen kunnen opendoen, valt nog te bekijken”, klinkt het. De brandweer van de zone Fluvia bluste de brand verder af en voerde nog een grondige controle uit.