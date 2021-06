Kortrijkse verzamelaar verrast: Matchbox-auto blijkt 19.500 euro waard

Nadat de Wevelgemse topverzamelaar Philippe Sergeant in januari een wereldrecord vestigde met de verkoop van een zeldzaam exemplaar van Matchbox Regular voor 10.000 euro, swingen de prijzen ondertussen de pan uit. Deze week is het wereldrecord verbroken voor een autootje van Matchbox van de Superfast-reeks verbroken. Het gaat om een Lincoln Continental nummer 31, in een appelblauwzeegroene kleur. “Vooral de kleur is uiterst zeldzaam”, vertelt de Kortrijkse verzamelaar. “Er zouden amper vier exemplaren van in omloop zijn.” De man kon zijn ogen niet geloven toen hij de prijs zag waarvoor de auto geveild werd in Londen, want hij heeft exact hetzelfde model staan. “Het is ongelooflijk dat iemand zoveel geld wil neertellen hiervoor. Ik heb mijn wagentje zo’n tien jaar geleden gekocht in Amerika voor een paar honderd euro.” De man is echter niet klaar om er afscheid van te nemen. “Dat is op dit moment niet aan de orde. Daarvoor is mijn verzameling me te veel waard. Ik zal alleen verkopen wanneer ik oud ben.”