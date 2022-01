Kortrijkse scholengroep volgt bewust quarantaineregels niet meer: “We sluiten geen klassen meer vanaf vier besmettingen”

Roeselare / Kortrijk / Moeskroen “Met een band minder raasden ze met 190 per uur over de E403”: Vier inbrekers gearres­teerd na dolle achtervol­ging

Na een spectaculaire achtervolging van een 30-tal kilometer heeft de politie zaterdagochtend vier van vijf Franse inbrekers kunnen klissen. De daders werden betrapt bij een inbraak in Roeselare. Tijdens een dollemansrit via de E403, die Kortrijk passeerde, werden snelheden tot 200 kilometer per uur gehaald. Pas in Moeskroen kwam de auto tot stilstand, maar nog gaven niet alle inbrekers zich gewonnen.

