Kortrijkse scholengroep Rhizo revolteert: “We sluiten klassen niet meer vanaf vier besmettingen”

Kortrijk“We volgen het standaard advies om klassen te sluiten vanaf vier besmettingen niet meer. We starten geen ‘antibeweging’, we blijven het virus ernstig nemen en we blijven streven naar een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen en personeel, maar niet meer met deze maatregelen”, staat in een open brief van alle directies van de Kortrijkse secundaire scholengroep Rhizo, gericht aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “We kijken voortaan echt gedifferentieerd naar wat het beste is voor elke leerlingengroep.”