Kortrijkse schepen Axel Weydts (Vooruit) noemt Tom Van Grieken ‘stuk nazicrapuul’, Vlaams Belang dient klacht in voor haatspraak

KortrijkDe geschiedenis herhaalt zich. Nadat schepen Axel Weydts (Vooruit) in februari 2020 ‘fascist’ riep naar Vlaams Belang-fractieleider Wouter Vermeersch in de gemeenteraad van Kortrijk, nam de socialist deze keer Tom Van Grieken op de korrel. Door de nationaal Vlaams Belang-voorzitter op Twitter uit te schelden voor ‘stuk nazicrapuul’. Vlaams Belang dient een klacht in voor haatspraak.

‘Stuk nazicrapuul’. Er zit iets Axel Weydts hoog, om zo te keer te gaan. De colère van de Vooruit-schepen heeft te maken met een filmpje op TikTok. Waarin Tom Van Grieken het heeft over ‘linkse leerkrachten en proffen die hun multiculturele onzin te pas en te onpas in hun lessen proberen te verwerken’ en hij hen belooft ‘de rekening te presenteren’ in 2024. Waarop Vlaams Belang Jongeren hun ‘kliklijn’ voor linkse taal in de klas promootte.

Homofobe en racistische taal

“Ik ben oprecht heel bezorgd in de methodes die Vlaams Belang hanteert. Zoals het installeren van een klikmaatschappij en het constant bedreigen en intimideren van vreemdelingen, Walen, leerkrachten en LGBTQ-mensen. Waar stopt dit? Wie is nog veilig?”, zegt Axel Weydts. Die niet vergeten is hoe hij anderhalf jaar geleden pakken homofobe en racistische taal over zich heen kreeg op de Facebookpagina van Vlaams Belang Kortrijk. Schepen Axel Weydts diende toen een klacht in voor homofobe haatberichten, maar die bleef zonder gevolg.

De haatberichten kwamen er destijds nadat Axel Weydts eerder in de gemeenteraad het woord ‘fascist’ in de mond had genomen. Na een vraag van Wouter Vermeersch over halal bij geleverde vleeswaren aan het OCMW en nadat Vlaams Belang toen op Facebook een gemanipuleerde foto van een halal slagerij uit Marseille had gepost.

De vraag is nu of het wel verstandig is om Tom Van Grieken een ‘stuk nazicrapuul’ te noemen op Twitter. Vlaams Belang Kortrijk laat het hier in ieder geval niet bij. De partij vraagt de bijeenkomst van het bureau van fractieleiders, wegens haatspraak en conform de bepalingen van de deontologische code.

Quote Vlaams Belang Kortrijk vindt het belangrij­ker om hun nationaal voorzitter te verdedigen in plaats van te geven om de duizenden leerkrach­ten die geïntimi­deerd werden. Het is niet aan de uitvinders van haatspraak om ons lesjes te gaan leren schepen Axel Weydts

Vlaams Belang-fractieleider Wouter Vermeersch: “Schepen Axel Weydts noemde op 1 september onze partijvoorzitter Tom Van Grieken een ‘stuk nazicrapuul’ op Twitter. Dat is onaanvaardbaar voor Vlaams Belang, laat staan dat het getuigt van een aanvaardbaar politiek niveau voor een schepen en mandataris. Het is ook duidelijk een inbreuk op de deontologische code. We moeten ook reageren, want het is al de eerste keer niet meer. Eerder schold Weydts de Vlaams Belang-fractie uit voor ‘fascist’ en gebruikte hij het racistische ‘makakken’ tijdens de gemeenteraad. We rekenen erop dat alle fractieleiders samen een duidelijk signaal uitsturen tegen haatspraak in onze stad”, aldus Wouter Vermeersch.

Schepen Axel Weydts is niet onder de indruk: “Ik stel vast dat Vlaams Belang Kortrijk het belangrijker vindt om hun nationaal voorzitter te verdedigen in plaats van te geven om de duizenden leerkrachten die geïntimideerd werden. Het is niet aan de uitvinders van haatspraak om ons lesjes te gaan leren.”

Fatsoen

En zo zijn we terug naar af, na de rel van anderhalf jaar geleden tussen Axel Weydts en Wouter Vermeersch. Toen op dat moment gemeenteraadsvoorzitter Wouter Allijns (Team Burgemeester) iedereen opriep om fatsoen te tonen. Toen CD&V-fractieleidster Hannelore Vanhoenacker vroeg om ‘eindelijk met respect met elkaar om te gaan’. Het lijken allemaal holle woorden. Terwijl er nochtans een reactie nodig is. Want de verwijten, van het niveau van trollen en toogpolitiekers op sociale media, schaden het vertrouwen van de Kortrijkzanen in de lokale politiek. Het is nu afwachten hoe het bureau van fractieleiders zal reageren op de heisa.

