Kortrijkse Revue maakt comeback en hoe, meteen lange file bij start kaartenverkoop

Stad investeert 2,6 miljoen euro om volbouwen Marke te voorkomen, inwoners krijgen publieke tuin

De stad Kortrijk heeft een principieel akkoord om in het centrum van Marke 2,12 hectare grond te kopen. Het gaat om een investering van 2,6 miljoen euro om te voorkomen dat de groene open ruimte er verder wordt bebouwd. De stad wil het gebied inrichten als een publieke tuin voor alle Markenaren. “Het is een zware investering om ook in Marke de bouwshift te realiseren”, klinkt het bij schepen Wout Maddens (Team Burgemeester).